Веласкес каза кой натиска Левски за титлата

Треньорът на Левски - Хулио Веласкес, застана пред медиите преди утрешния мач на тима от турнира за Купата на България.

"Сините" стартират участието си в турнира от Пазарджик, където гостуват на втородивизионния Хебър.

Хулио Веласкес заяви, че ще подбере най-оптималния състав за утрешния мач без да мисли да битките, които предстоят след това и изключи подценяване на противника.

Той също така бе попитан за вчерашната загуба на Лудогорец, но испанският специалист за пореден път отказа да влиза в детайли за битката за първото място и отсече, че към момента основният конкурент на Левски е отборът на Хебър.

"Готови сме за предстоящия сблъсък. Мисля, че ще се възстановихме добре след последния мач и вярвам, че сме максимално подготвени за утре.

Срещу Хебър ще избера най-оптималния състав на база физическото състояние на играчите. Няма да мислим за мача в неделя или за това, което предстои.

Лудогорец загуби, но все пак има още един противник, който спечели и е на второ място. Мисля, че е липса на уважение, ако говорим само за Лудогорец. Всички отбори заслужават уважение. Гледаме себе си, това е нашият фокус. Всеки ден се опитваме да се подобряваме, но вглеждайки се в нас, а не в останалите.

Гледаме да не губим енергия и време какви са резултатите на другите отбори. Изключително скромни, всеки ден се опитваме да сме по-добри от вчерашния. Мач за мач. Хебър ни е основният съперник в момента".

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com