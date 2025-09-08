Страхотен Алкарас отне титлата на Синер в Ню Йорк!

Карлос Алкарас свали Яник Синер от трона в Ню Йорк и завоюва своята 6-та титла от Големия шлем.

Победата е особено сладка за испанеца, който освен титлата на US Open, ще се завърне на първото място в световната ранглиста, измествайки именно Синер от върха за пръв път от 65 седмици насам. Карлитос контролираше финала от първата до последната точка, ако изключим един кратък спад във втория сет и показа на всички, че вече може да бъде дори по-постоянен от най-постоянния тенисист в световния тенис.



Новият шампион се наложи с финалното 6:2 3:6 6:1 6:4 за 2 часа и 42 минути игрово време, приключвайки мача със страхотна статистика от 41 завършващи удари срещу 24 неточности, а така той може вече да се похвали с поне 2 титли на всички надпревари от Големия шлем, ако изключим Аустрелиън Оупън. Мачът започна с маратонски 8-минутен гейм, в който Карлитос веднага постави своя съперник под върховен натиск със страхотното ускорение на ударите. Ретурите на испанеца веднага поставяха световния номер едно в дефанзивна позиция и накрая той се пропука, инкасирайки първи пробив в мача.



Алкарас беше инкасирал едва два брейка от началото на турнира и веднага показа най-доброто от своя начален удар, за да затвърди в категоричен стил взетото предимство в резултата. Синер най-после се отчете с първи спечелен гейм, но продължаваше да е тотално надиграван от дъното на корта, а вторият поставен вдигна публиката на крака с фамозно стоп воле, което го поведе към направата на втори пробив за 5:2 и скоро откриващият сет беше в историята. Ибериецът потегли мощно и във втората част, където веднага си отвори шанс за пробив, но го пропиля с лека ръка, пресилвайки ретур на удобен втори сервис. Това доведе до промяна на съотношението на силите на корта, след като защитаващият шампион намали значително своите неточности, докато Карлитос все повече започна да бърза в търсенето

на уинър и беше пробит на нула в 4-ия гейм. Постепенно дългите разигравания протичаха с все по-голям успех на италианеца, който демонстрираше характерното си хладнокръвие, а горещата кръв на Алкарас започна да се проявява и той не получи никакъв шанс да се завърне обратно до приключването на сета. Третата част се превърна в един 30-минутен тенис рецитал на световния номер две, чиято игра беше самото съвършенство.

Шампионът от 2022-ра загуби едва една точка на първи сервис и завърши сета с невероятните 11 уинъра срещу само 3 непредизвикани грешки, което му позволи да спечели 5 поредни гейма и така да поведе с 2:1 в общия резултат.

Физическото и игрово преимущество на испанеца ставаше все по-голямо с всяка една изминала минута и той си даваше редица шансове за пробив на старта на 4-ия сет, но световният номер едно не трепваше и отрази 2 брейкбола, за да поведе с 2:1. Алкарас обаче ставаше все по-настоятелен с всяка изминала минута и стигна до така желания брейк за 3:2, а оттам насетне показа шампионско спокойствие и записа своето име за пореден път в тенис историята със златни букви, пише Тенис.бг.





