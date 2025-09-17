Станка Златева шашна цяло село! Колко храна изяде

Славната ни боркиня Станка Златева очевидно е излязла от състезателен ритъм.

Вместо да отиде на Световното първенство с националите ни, президентът на БВБ Станка предпочете тази седмица да присъства на народните борби в село Факия.

"Никога не съм виждал някой да се храни с такъв апетит. Само за първия час и половина от състезанието беше погълнала пакет вафли, 3 литра безалкохолно и половин тава кюфтета.

Кметът се видя в чудо как да й осигури почерпката", разказа свидетел на пехливанската драма, пише Лупа.бг.

В интерес на истината боркинята има доста едър ген и винаги е била склонна към напълняване. В годините си на активна състезателка даже чат-пат ядеше по някой шамар от треньорите си, че не спазва калорийния режим.

Сега обаче тя е големият шеф и може да си позволи да се храни както и колкото си поиска.

