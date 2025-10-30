Реал Мадрид набеляза сензационна трансферна цел

В Реал Мадрид са определили Ерлинг Халанд като основна трансферна цел, в случай че се разделят с Винисиус, чието бъдеще на „Сантяго Бернабеу“ остава несигурно.

Макар наскоро Халанд да се ангажира с Манчестър Сити с нов деветгодишен договор, валиден до 2034 г., източници на вестник "Спорт" твърдят, че нито той, нито неговите представители са изключили напълно трансфер в Мадрид.

Очаква се от Реал да следят отблизо ситуацията, докато обмислят следващата си голяма инвестиция в нападение за в бъдеще.

