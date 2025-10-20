Какво да очакваме от новия сезон на Шампионска лига

Новият сезон в Шампионската лига вече започна, което означава, че може да започнат предположенията за това как ще се развият събитията в най-престижния европейски клубен турнир през идващите месеци. Имайки предвид, че в груповата фаза дуелите са по едно и също време, то повечето почитатели търсят футболни резултати на живо, за да могат да са информирани за развоя на събитията по различните стадиони. Тепърва ще се разбира кои тимове ще продължат напред към елиминации, но това не означава, че не може да се правят някои предположения. В следващите редове ще поговорим кои може да са фаворитите и през този сезон за спечелването на Шампионската лига.

Пари Сен Жермен

Няма как да не започнем от актуалния носител на трофея. Парижкият гранд най-после оправда очакванията за себе си, след като вдигна трофея в края на миналата кампания. Представянията на хората на Луис Енрике бяха страхотни, а през тази надпревара испанският треньор отново ще се стреми да повтори това постижение, дори и това да не е лесно. Знаем, че почти няма отбор, защитавал трофея от Шампионската лига, като само Реал Мадрид успя да стори това. Парижани обаче са отбор пълен с млади и амбицирани състезатели, а Луис Енрике е един от най-способните на планетата и ще иска да го докаже, като не позволи на равнището на представянето на ПСЖ да спадне.

Реал Мадрид

„Кралете“ ще имат желание да се реабилитират, след като през миналия сезон направо бяха пометени от Арсенал в четвъртфиналите. Шаби Алонсо гради нов отбор, с нов облик и за тази цел ще има нужда от време. В Мадрид това не винаги е гарантирано, но има много голяма вероятност „белият балет“ да не е съвсем подготвен да атакува поредна титла от Шампионската лига още през този сезон. Въпреки всичко, с наличието на играчи като Мбапе, Гюлер и Винисиус, както и с наставник като Алонсо, нищо не трябва да бъде съвсем отписвано като вариант.

Барселона

Каталунците от много години не са печелили вече надпреварата и за Ханзи Флик и компания това ще е първостепенна цел, сякаш. В Барселона очакванията винаги са и за европейско отличие, така че не бива да имаме съмнения, че Ламин Ямал и неговите съотборници ще са крайно мотивирани този път да преодолеят границата на полуфиналите. Младият талант остана втори в класацията за Златната топка през изминалата година и знае, че подобряването на подгласническото място минава през спечелване и на този турнир, вероятно. Барселона има необходимото качество и глад в състава, че да очакваме по-сериозни резултати през тази кампания.

Ливърпул

Мърсисайдци закупиха редица нови и много скъпи офанзивни футболисти с идеята през този сезон да се представят по-добре от миналия сезон, когато отпаднаха на осминафиналите. След спечелването на титлата от Висшата лига не може да изключим силен пробив през сезона на „червените“ и в тази надпревара, където клубът исторически има не една или две магически вечери. С Александер Исак, Флориан Виртц и Мохамед Салах в атака определено противниковите тимове ще са длъжни да се съобразяват с момчетата на Арне Слот, които през миналия сезон бяха почти перфектни в основната фаза на надпреварата. Сега предизвикателството ще е да намерят същото ниво и по време на елиминационната фаза, където има далеч по-голямо значение.

Внимание: Участието в хазартни игри не е само забавление и крие риск от развиване на хазартна зависимост! Повече информация относно отговорния хазарт и превенцията от рискове е налична на nra.bg.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com