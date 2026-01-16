Хитов треньор в Англия съобщи важна новина

Мениджърът на Кристъл Палас - Оливер Глазнер, ще напусне клуба от Лондон в края на сезона. Австриецът потвърди решението си на пресконференция преди кръга във Висшата лига.

Настоящият договор на Глазнер с "орлите" изтича след настоящата кампания и той е избрал да не подпише нов. Спекулираше се много, че може да поеме Манчестър Юнайтед, който ще бъде воден от Майкъл Карик именно до края на кампанията. Сега потвърждението на Глазнер допълнително накланя везните към подобен вариант.

51-годишният специалист застана начело на Кристъл Палас през февруари 2024-а и изведе отбора до първия му голям трофей в историята още през втората си кампания начело, спечелвайки ФА Къп през май миналата година, а към него добави и триумф в Къмюнити Шийлд през август.

