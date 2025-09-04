Ето съставите на България и Испания

Освен тотален аутсайдер в днешния мач, българският тим е с почти нулеви шансове да стори каквото и да е в квалификационната група, в която са още отборите на Турция и Грузия, като на Мондиал директно отива само първия, а втория играе бараж.

Все пак пълните трибуни за мач на националния тим са голяма и сякаш неочаквана новина, въпреки класата на опонента. При всички положения футболният празник по трибуните ще е факт.

А ето и съставите на двата отбора:

БЪЛГАРИЯ: 21. Вуцов, 14. Недялков, 5. Димитров, 13. Ценов, 7. Нюрнбергер, 18. Чочев, 15. Панайотов, 4. Груев, 12. Минков, 10. Кирилов, 9. Колев

ИСПАНИЯ: 23. Симон, 22. Кукурея, 5. Хойсен, 3. Льо Норманд, 12. Педро Поро, 20. Педри, 6. Мерино, 18. Субименди, 17. Уилямс, 19. Ямал 21. Оярсабал

