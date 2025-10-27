Дербито между ЦСКА 1948 и Лудогорец е чакано най-много от Левски

ЦСКА 1948 домакинства на Лудогорец в последен мач от 13-я кръг на родния елит. Двубоят е от 17:30 часа в Бистрица.

До този момент двата отбора са изиграли общо дванадесет срещи помежду си, в които шампионите имат сериозен превес - 7 победи, 3 равенства и 2 загуби. Впечатление прави обаче, че и двете поражения за разградчани са дошли при визита на "червените".

В четвъртък "орлите" загубиха с 2:3 от Йънг Бойс в Лига Европа, като това бе четвъртият пореден мач за разградчани, в който те не могат да запишат успех. ЦСКА 1948 няма загуба от август, когато отстъпи при визита на Левски с 1:2. След това нареди четири победи и реми в първенството. Таке е втори във временното класиране с три точки повече от Лудогорец, при изигран мач повече.

ЦСКА 1948 е вторият най-добър домакин от началото на сезона в шампионата, а Лудогорец е четвъртият най-добър гост. Най-голямата победа в съперничеството е 4:0 в полза на "орлите". Успехите на бистричани са с по 3:1 и 2:0.

Лудогорец, който е четвърти във временното класиране, може да се завърне на втората позиция, ако се наложат над днешния си съперник.

Лидер в таблицата продължава да бъде Левски, който срази Добруджа през уикенда и събра актив от 32 точки.

