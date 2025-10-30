Аморим сравни Манчестър Юн с влакче на ужасите

Мениджърът на Манчестър Юнайтед - Рубен Аморим сравни първата си година начело на отбора като влакче на ужасите.

Специалистът започна работа при "червените дяволи" на 1 ноември миналата година и оттогава непрестанно е подложен на натиска от страна на медии и фенове.

Напоследък ситуацията в тима е малко по-спокойна, след като за пръв път манчестърци спечелиха три поредни мача във Висшата лига под негово ръководство.

"Последната година беше едно голямо пътуване. Беше ми много трудно. Имаше хубави моменти, имаше и лоши. Но аз научих много и това е много важно. Научих, че дори и в най-трудните си моменти мога да отстоявам принципите си и това е добре всички да го разберат. За мен е голяма чест да бъда на "Олд Трафорд" и искам това да остане така още много години.

Винаги съм казвал, че аз имам стил на игра и че налагането му ще отнеме време, но след това нещата ще се получат. Не знам дали бихме се справяли по-добре с 4-4-2, но аз мога да гледам на Шон Дайш като на мениджър и като на анализатор. Когато си анализатор, трябва да казваш силни думи, иначе никой няма да те слуша и гледа. Но аз разбирам, че това е различна работа от мениджърската. Шон Дайш е умен мениджър и той знае как се играе тази игра. Той е наясно, че едно е да виждаш как стоят нещата и да ги коментираш, съвсем друго е да ръководиш целия процес.

Хари Магуайър ще бъде готов за двубоя. Лисандро Мартинес, който поднови пълноценни тренировки в последните дни, няма да участва в срещата, тъй като му липсва практика след деветмесечно лечение на травма в коляното", каза Аморим.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com