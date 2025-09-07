Ами сега? Стряскащ резултат на Турция-Испания!

Я, горе главата с нашият национален отбор!

Европейският шампион Испания показа голова си мощ при гостуването на Турция в мач от група "Е" на световните квалификации и спечели с разгромното 6:0.

Хората на Луис де ла Фуенте, които преди дни се наложиха безпроблемно с 3:0 над България в София, този път вкараха двойно повече голове за ужас на 42 000 фенове, изпълнили до краен предел стадион "Коня Бююкшехир".

Тон на головото шоу даде Педри още в 6-ата минута след подаване на Нико Уилямс. После дойде моментът на Микел Мерино, който до края на полувремето се разписа в 22-ата и 45-ата минута след две асистенции на Микел Оярсабал.

След почивката Испания продължи да диктува събитията на терена и Ламин Ямал намери Феран Торес, който покачи на 4:0.

В 57-ата минута перлата на Барселона подаде към Мерино, който изстреля топката от средно разстояние в левия ъгъл зад вратаря, за да оформи хеттрика си.

В 62-ата минута Педри се разписа за втори път. Той достигна до подаване и нанесе перфектен удар от границата на наказателното поле, влетял в долния десен ъгъл зад Урджан Чакър за крайното 6:0.

С успеха Испания затвърди 1-то си място в класирането, след като надделя и над считания за основен конкурент отбор за тази позиция. Шампионът на Европа има пълен актив от 6 точки, Турция и Грузия са с по 3 т. На дъното с нулев актив и без отбелязан гол след първите два кръга е България.

Следващите мачове са насрочени за 11 октомври, когато хората на Винченцо Монтела гостуват у нас, а Испания е домакин на Грузия.

