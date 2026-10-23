Компютри казаха съдбата на ЦСКА и Левски в Европа

Статистическата платформа Football meets data, с която работи и сайтът на УЕФА, изчисли шансовете на всички отбори в Лигата на Конференциите за място в елиминациите на турнира.

Минал е само един кръг, но в тази фаза мачовете са общо шест, а не осем, както е в Шампионската лига и Лига Европа.

Българският представител в надпреварата ЦСКА е с нула точки, след като в четвъртък вечер загуби от Монако с 1:2 в София. За да отиде директно на осминафинал, нашият тим трябва да бъде в топ 8 на крайното класиране с 36 отбора.

Ако е между девето и 24-о място, ЦСКА ще отиде на плейофен кръг, който е с пряко отстраняване в два мача и също дава квота за осминафиналите.

Към момента "червените" са един от 14-те отбора с нулев актив. Прогнозата на компютъра е, че ще завършат 30-и с 5.8 точки (не е точно изчисление, разбира се).

Вероятно 7 точки ще стигнат за място сред първите 24 тима, а ЦСКА ще е много близо до тях, но ще остане под чертата - поне такава е дигиталната симулация.

Според нея, осмицата ще съставят:

Аталанта, Брайтън, Копенхаген, Монако, Фрайбург, Гент, Твенте и Лугано. Любопитно е, че два от следващите съперници на българския тим - Тюн и КуПС, са след него в прогнозните изчисления.

Ето какво предстои на ЦСКА:

Трабзонспор и Тюн (Швейцария) у дома.

Нордшеланд (Дания), Панатинайкос и КуПС (Финландия) като гост.

Лига Европа и Левски

Статистическата платформа Football meets data, с която работи и сайтът на УЕФА, изчисли шансовете на всички 36 отбора в Лига Европа за това да попаднат в плейофите или директно в елиминациите на турнира.

След само два кръга от основната фаза такава прогноза изглежда доста трудна, но ето какво е свършил като работа софтуерът.

Левски в момента е с 1 точка от два мача и се намира на 24-о място във временното класиране. Такава крайна позиция му отрежда последната квота за плейофния кръг през февруари, който може да го прати в елиминациите.

Първите осем отбора се класират директно за тях, а следващите 16 играят допълнителен кръг на пряко отстраняване, за да отидат в осминафиналите.

Прогнозата е Левски да завърши 29-и след осемте двубоя от основната фаза. Това означава, че българският шампион ще вземе около 7.6 точки - изчислението не е точно, разбира се. При актив от 8 класирането сред 24-те не е невъзможно, но прогнозно вероятно все пак ще са нужни 9.

Шансовете за топ 8 на "сините" се изчисляват на 0.9 процента, а за топ 24 - на 35.9 %, което не е никак лош показател. А и разликите с десетина отбора наоколо са направо микроскопични.

Бенфика, Леверкузен, Ювентус, Борнемут, Съндърланд, Лион, Бешикташ и Олимпиакос са фаворити за първите осем места. Тези тимове са с по 6 точки към момента, след два кръга.

Левски стартира със загуба 0:1 от Залцбург и 1:1 при гостуването на нидерландския НЕК, а му предстоят мачове с:

Виктория Пилзен, Марсилия и Съндърланд като гост.

Ягелония (Полша), Милан и Лилестрьом (Норвегия) у дома.