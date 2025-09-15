Улицата оживя: Първият фестивал U.L.I.C.A. превърна Стара Загора в празник на изкуството

Първото издание на U.L.I.C.A. – Street Fest приключи и сбъдна своята мечта! Стотици старозагорци и гости на града излязоха на централната част, за да се забавляват заедно, да се потопят в атмосферата и да изпратят лятото с настроение.

Фестивалът, който се случи на 13 и 14 септември 2025 г. с локация бул. „Цар Симеон Велики“ /пространството от бул. „Руски“ до ул. „Цар Иван Шишман“/, събра занаятчии, творци, артисти, кулинарни изложители и посетители от цялата страна.

“Още не можем да повярваме какво се случи. Улицата наистина се изпълни с живот, каквато беше и нашата мисия. Хората ни спираха, за да ни поздравят, истински щастливи, а изложителите са изненадани и много доволни, не са очаквали такъв интерес, както и ние”, коментира след събитието директорът на ОП Арт сцена – Стара Загора и вдъхновител на фестивала проф. Генко Гешев.

“Сигурни сме, че има много какво да надграждаме, имаме от какво да се учим и това ще правим и сега - ще съберем мнения от граждани, от участници, от нас самите, които бяхме на терен непрекъснато. Искаме да отговорим на един въпрос, с който ни заливат в последните два дни и да обявим, че U.L.I.C.A. – Street Fest ще се върне! Да, това е първото, но не и последното издание. Обмисляме още такива формати, не само веднъж в годината и ще работим усилено за това“, обяви проф. Генко Гешев.

Той изказа още веднъж благодарността си към кмета на Стара Загора Живко Тодоров за вярата и подкрепата, както и към цялото ръководство на Общината. „Благодаря също на нашите партньори и спонсори, без които организацията и програмата нямаше да бъдат толкова наситени. Благодарим и на всеки, който отдели от времето си и ни посети и не на последно място – на екипа на Арт сцена, с който работихме неуморно и с който се гордея“, допълни проф. Гешев.

По време на официалното откриване през първия фестивален ден, 13 септември, за да поздравят организатори и гости, на сцената се качиха заместник-кметът на Община Стара Загора Надежда Чакърова и секретарят на Общината Николай Диков.

„От името на кмета на община Стара Загора Живко Тодоров поздравявам целия екип на Арт сцена за отличната организация, както и всички участници в този първи по рода си фестивал. Старозагорци заслужават подобно събитие – празник на изкуството, усмивките и споделеното време заедно, с който да изпратим лятото по най-красивия начин. Пожелавам на всички успешна и вдъхновяваща нова учебна година“, пожела зам.-кметът Надежда Чакърова.

„Стара Загора е град с богата културна програма и талантливи артисти. Много от децата, които днес представиха своите умения, вече имат международни признания и носят духа и настроението на родния си град по целия свят. Поздравления за смелостта да създадете нещо ново и различно – вие доказахте, че Стара Загора може и има нужда от подобни инициативи. Днес видях една улица, изпълнена с изкуство, настроение и живот. Нека и занапред градът ни бъде винаги така жив и пъстър“, отбеляза секретарят на старозагорската община Николай Диков.

Програмата на U.L.I.C.A. беше наситена и за всяка възраст. Базарът с творци, разположен под фестивална конструкция, показа ръчно изработени произведения и авторска продукция. За децата и техните семейства бяха организирани работилница по калиграфия с Регионалния исторически музей, игри от старото време със „Слон балон“ и детско шоу с „Маргаритка“. Щастие за най-малките беше и постановката на Държавен куклен театър Стара Загора, както и специалното изпълнение на Детско-юношеска студия за сценични изкуства „Allegra“, които откриха фестивала.

Кулминацията през двата дни бяха вечерните концерти на талантливите музиканти Duet Paradox, Junior Band, Ninio and the Groovers, Uke Duo, НУМСИ Beatles Tribute и Cool Den. Събитието завърши със светлинно /pixel/ шоу, което напомни основната идея на фестивала: U.L.I.C.A. - Улично. Лично. Истинско. Цветно. Артистично.

За интересни моменти от събитието и повече подробности може да следите фейсбук страницата на Арт сцена – Стара Загора.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com