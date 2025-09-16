Световноизвестният спектакъл „Куба Вибра“ гостува в Панагюрище

Танцовият бисер от Карибите „Куба Вибра“, който покори света, ще гостува в зала „Арена Асарел“ в Панагюрище на 16 октомври. Поводът е 80 години от рождението на проф. д-р Лъчезар Цоцорков - вдъхновяващия лидер, визионер и голям българин, който вярваше, че смисълът на човешкия живот е да оставим света по-добър след себе си. Организатори на събитието са „Асарел-Медет“АД и фондация „Лъчезар Цоцорков“.



„Куба Вибра“ е шедьовър с 200 представления, в 80 града на 4 континента, който е печелил овации от Бродуей до Банкок. Над 200 000 зрители, сред които кралски особи от Испания, са имали щастието да се насладят на спектакъла, който ще гостува в Панагюрище.

"На 16 октомври отново ще се убедим, че и в по-малките градове на България могат да се случват събития от световна класа. Щастлив съм, че Панагюрище ще стане част от световната танцова сцена с този жизнерадостен, пъстър и наситен с емоция спектакъл, който ни гостува в памет на баща ми проф. д-р Лъчезар Цоцорков. Това ще бъде ден, в който заедно ще си спомним за човека, дарителя и мениджъра, който безкрайно обичаше своя роден град. Ще открием нови светове чрез изкуството и ще празнуваме силата на добрите хора, които правят света едно по-добро място, както той ни показа, че е възможно", каза Димитър Цоцорков, председател на Надзорния съвет на “Асарел-Медет” АД и член на Управителния съвет на Фондация “Лъчезар Цоцорков”



Карибски и модерни танци ще се съчетаят в една незабравима вечер. Ча-ча-ча, мамбо, болеро, румба и конга влизат в перфектна хармония с латино джаз, суинг, рокендрол и фламенко. Вихрената хореография, изпълнена от 17 виртуози, идва в Панагюрище като подарък за всички поколения. Хореографът Лизт Алфонсо, която е едно от знаковите имена за сценичните изкуства на Карибите и е обявена за една от 100-те най-влиятелни жени в света, открива цветна и завладяваща панорама към танците на Куба от 50-те години на миналия век до днес.

Жителите и гостите на Панагюрище ще могат да видят световноизвестния спектакъл в „Арена Асарел” на 16 октомври 2025 г. от 19.00 часа.



Входът ще бъде само с билети, които ще се предоставят безплатно (до изчерпване на местата) от днес - 16 септември, до 15 октомври в Информационния център на „Асарел-Медет” АД на ул. „Георги Бенковски” № 5 в Панагюрище всеки работен ден от 10 до 12 и от 16 до 18 часа.





