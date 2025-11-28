СКЕГГ „Импала“ – Стара Загора с първо място на международния турнир 17th Academic AGG Cup & IFAGG Trophy 2025

От 26 до 30 ноември в спортен комплекс „СамЕлион“ – Самоков се проведоха 25-ото Световно първенство по естетическа групова гимнастика и международният турнир 17th Academic AGG Cup & IFAGG Trophy 2025, привлекли близо 3000 състезателки от 35 държави и четири континента – най-мащабното събитие в този спорт, организирано досега в България.

Старозагорският отбор на СКЕГГ „Импала“ се представи блестящо и завоюва първо място в категория девойки 12–14 години, къса програма в съпътстващия международен турнир. В конкуренцията на състави от Казахстан, Чехия, САЩ, Великобритания, Естония, Латвия, Франция, Молдова и други държави, младите състезателки демонстрираха изключителна техника, синхрон и артистичност.

Отборът на „Импала“ в състав

Стефани Дикова, Яница Белчева, Анастасия Перозова, Дария Йорданова, Савана Зои Терзиев и Стефания Харизанова

се класира на първо място с резултат 30.550 т., следван от:

∙Казахстан – 28.800 т.

∙ЦСКА (България) – 28.450 т.

Постижението е признание за упоритата работа и силната мотивация както на състезателките, така и на техния треньорски екип – Венера Петкова, Мартина Грозева, Фиген Мехмед и Петя Петкова, които определят успеха като естествено продължение на дългогодишната подготовка и последователната работа в клуба.

От „Импала“ отправят благодарност към родителите на гимнастичките за постоянната подкрепа и ангажираност, които съпътстват развитието на отбора.

СКЕГГ „Импала“ е сред водещите клубове по естетическа групова гимнастика в България, с над 23-годишна история и множество отличия. Успехът в Самоков потвърждава високото ниво на школата и утвърждава позициите на клуба като един от най-силните представители на страната в този динамично развиващ се спорт.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com