Голям пожар в София! Вятърът го разнася

30 авг 25 | 20:53
Мая Петрова

Силен пожар е избухнал в София.

На снимки и видеа в социалните мрежи се вижда, че в района на ТЕЦ "Дружба" пламъците са се издигнали доста нависоко, в района се разнася гъст дим.

Няма яснота от къде са тръгнали пламъците и дали има пострадали при инцидента.

Силният вятър, който духа в столицата, обаче ще затрудни пожарникарите.

"Огромен пожар в гр.София, бурния вятър го разпалва за секунди, изглежда да е към района на кв. Дружба, зад ТЕЦ-а... ", пише авторът на едно от видеата.

Автор Мая Петрова
