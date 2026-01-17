Големи продажби на общинска земя и имоти. Ето къде

Над 3,9 млн. евро приходи от общински имоти се очаква да постъпят в бюджета на Община град Добрич през 2026 година. Това е заложено в Годишната програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост, която предстои да бъде разгледана и гласувана от Общинския съвет на редовното заседание на 27 януари.

Най-голям дял от планираните приходи – над 2 млн. евро, се очаква да бъде реализиран от продажба на общинска земя. Значителен финансов ресурс е предвиден и от концесии, както и от продажба на общински жилищни и нежилищни имоти.

В програмата са включени и приходи от отдаване под наем на общински обекти и терени. Сред тях са сгради и помещения за търговска, производствена и обслужваща дейност, земеделски земи, части от училища, спортни имоти, както и обекти, стопанисвани от общински предприятия и пазари.

Документът определя рамката за управление, ползване и разпореждане с общинската собственост през 2026 година и следва да бъде приет преди одобряването на общинския бюджет. Предвидена е възможност програмата да бъде актуализирана при необходимост през годината, съобщава pronewsdobrich.bg.

