Обяви за 8 декември 2026 г.

19 яну 26 | 9:22
Никол Симова

УСЛУГИ

БРИГАДА ЕКСПРЕС предлага:

Почистване на тавани, мазета, апартаменти, офиси.

Кърти, чисти, извозва.

Извозване на отпадъците със собствен превоз до сметище.

Транспортни услуги.

Тел. 0888 330 480

ЯСНОВИДСТВО

0.60 лв. 090063061 №1 ГЕЯ таро; №2 маг БЕЛА, любовни; №3 КАТЯ, събира влюбени, https://qsnovidstvo.wixsite.com/home

 

ЗАПОЗНАНСТВА

/0.60 лв/ 090363963 – ВЛУДЯВАЩИ ролеви игрички, 090363968 №1/6 МОКРИ, диви и ненаситни на живо, www.harderotic.net

090363190  код 1/5 – ИНТИМНО на живо, 090363195 приятелство и още нещо; www.zapoznaise.net

Автор Никол Симова
