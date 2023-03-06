Обяви за 6 март 2023 г.
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OБЯВИ 06.03.2023 г. понеделник
УСЛУГИ
БРИГАДА ЕКСПРЕС предлага:
Почистване на тавани, мазета, апартаменти, офиси.
Кърти, чисти, извозва.
Извозване на отпадъците със собствен превоз до сметище.
Транспортни услуги.
Тел. 0888 330 480
РАЗНИ
0.60лв. 090063047 Маг РАДА вродена дарба, 090063066 маг РОЗА, https://qsnovidstvo.wixsite.com
ЗАПОЗНАНСТВА
/0.60 лв/ 090363967 –№1/6 ОГЪН КУЧКИ, 090363961 №1/5 за мъжките очи са лудост, www.harderotic.net
ЕРОТИЧНА линия, секс разговори, ролеви игри, запознанства, денонощно и на живо, тел.090363100, вътр.634, безплатно на www.obqvinet.info и на www.eroticcall.top
090363005 – ПАЛАВА КАКА; 090363094 Перверзната ЛИЗА. Всички екстри, www.zapoznaise.net
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