Обяви за 3 октомври 2023 г.
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OБЯВИ 03.10.2023 г. вторник
УСЛУГИ
БРИГАДА ЕКСПРЕС предлага:
Почистване на тавани, мазета, апартаменти, офиси.
Кърти, чисти, извозва.
Извозване на отпадъците със собствен превоз до сметище.
Транспортни услуги.
Тел. 0888 330 480
РАЗНИ
0.60лв. 090063048 код-1 маг АНИ; код-2 астро МИРА; код-3 СОНЯ, таро, https://qsnovidstvo.wixsite.com/home
ЗАПОЗНАНСТВА
/0.60 лв/ 090363968 код 1/6 МОМЕНТАЛЕН оргазъм, 090363963 ОГЪН КУЧКИ в леглото, www.harderotic.net
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