Обяви за 27 август 2025 г.

27 авг 25 | 7:51
200
Никол Симова

OБЯВИ

 

УСЛУГИ

БРИГАДА ЕКСПРЕС предлага:

Почистване на тавани, мазета, апартаменти, офиси.

Кърти, чисти, извозва.

Извозване на отпадъците със собствен превоз до сметище.

Транспортни услуги.

Тел. 0888 330 480

 

ЯСНОВИДСТВО

0.60лв. 090063052 Ясновидство с ЯНА, гледа, познава, 090063064 маг ВИЛИ открива магии, разваля, https://qsnovidstvo.wixsite.com/home

 

ЗАПОЗНАНСТВА

/0.60 лв/ 090363968 код 1/6 МОМЕНТАЛЕН оргазъм, 090363961 ОГЪН КУЧКИ в леглото,  www.harderotic.net 

/0.60 лв/ 090063065 – код 1/5 ГОРЕЩА ЛИНИЯ, потърси ме, www.harderotic.net

 

Автор Никол Симова
