Обяви за 26 май 2023 г.
OБЯВИ 26.05.2023 г. петък
УСЛУГИ
СТРОИТЕЛНО – ТРАНСПОРТНИ
БРИГАДА ЕКСПРЕС предлага:
Почистване на тавани, мазета, апартаменти, офиси.
Кърти, чисти, извозва.
Извозване на отпадъците със собствен превоз до сметище.
Транспортни услуги.
Тел. 0888 330 480
РАЗНИ
0.60лв. 090063048 код-1 маг АНИ; код-2 астро МИРА; код-3 СОНЯ, таро, https://qsnovidstvo.wixsite.com/home
ЗАПОЗНАНСТВА
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