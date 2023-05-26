Категории
Петък,
English

Категории

www.standartnews.com © всички права запазени.

Петък,
Последни новини / Малки обяви

Обяви за 26 май 2023 г.

От: Гергана Григорова -
155
Обяви за 26 май 2023 г.
A
A
A

OБЯВИ 26.05.2023 г. петък

УСЛУГИ

СТРОИТЕЛНО – ТРАНСПОРТНИ

БРИГАДА ЕКСПРЕС предлага:

Почистване на тавани, мазета, апартаменти, офиси.

Кърти, чисти, извозва.

Извозване на отпадъците със собствен превоз до сметище.

Транспортни услуги.

Тел. 0888 330 480

РАЗНИ

0.60лв. 090063048 код-1 маг АНИ; код-2 астро МИРА; код-3 СОНЯ, таро,  https://qsnovidstvo.wixsite.com/home

ЗАПОЗНАНСТВА

/0.60 лв/ 090363968 код 1/6 МОМЕНТАЛЕН оргазъм, 090363963 ОГЪН КУЧКИ в леглото,  www.harderotic.net 

РАЗКРЕПОСТЕНА мама, тел.090363001, вътр.222, РУСА палавница,  тел.090363001, вътр.713, безплатно на www.obqvinet.info и на www.eroticcall.top

СТРОГА господарка, тел.090363100, вътр.445, ПАЛАВА кака,  тел.090363001, вътр.755, безплатно на www.obqvinet.info и на www.eroticcall.top

090363906 ИСПАНСКИ тип, гореща, дръзка

090363902 СТРОГА господарка, нон-стоп

090363178 МНОГО гореща, жадува за секс

090309053 ТЕЛЕНОР, сексапил, освободи задръжките

090363908 НЕЖНО палаво миньонче, чака

090309019 СПОРТНО секси гадже, Теленор

090363097 ЧАРОВНИЦА търси необуздан секс пар

Всички новини от категория Малки обяви.

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com

Тагове: Обяви

Още от категорията

Най-нови

Най-четени

Най-важното в момента