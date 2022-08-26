Обяви за 26 август 2022 г.

OБЯВИ 26.08.2022г. петък

УСЛУГИ

БРИГАДА ЕКСПРЕС предлага:

Почистване на тавани, мазета, апартаменти, офиси.

Кърти, чисти, извозва.

Извозване на отпадъците със собствен превоз до сметище.

Транспортни услуги.

Тел. 0888 330 480

ЖИЛИЩА. ИМОТИ. ПОД НАЕМ

Продажби

Гарсониери, едностайни

СЛЪНЧЕВ БРЯГ – Луксозно ново бутиково обзаведено студио 46 кв.м, акт 16, в нов луксозен блок, басейн, барбекю, детски кът, СПА, 41 900 Е, на 300м от плажа, 0888/612746, 0888/139546

Двустайни, тристайни

СЛЪНЧЕВ БРЯГ – нов завършен и обзаведен 3-стаен 78 кв.м, акт 16, тихо място, в центъра до автогарата, 300 м от плажа, 62 500Е, 0888-612-746

СЛЪНЧЕВ БРЯГ – Луксозен 2-стаен нов бутиково обзаведен 66 кв.м, акт 16, в нов луксозен блок, басейн, барбекю, детски кът, СПА, паркинг, 66 500 Е, на 300м от плажа, 0888/ 612-746

СВЕТИ ВЛАС – Стилен 3-стаен апартамент напълно обзаведен 140 кв.м, с великолепна гледка море, акт 16, в нов луксозен блок, басейн, барбекю, детски кът, СПА, паркинг, 72 500 Е, к-с Форт Панорама Бийч, 0888/ 612-746

БУРГАС – Апартамент 70 кв.м, жк Лазур, хол, кухня, спалня, баня-WC, 2 балкона, в тухлен саниран блок, 87 000 Е, 0888-612-746, 0888-139-546

СЛЪНЧЕВ БРЯГ – на ПЪРВА линия море чудесен обзаведен Апартамент 75 кв.м, в к-с „Маджестик“, хол-кухня, спалня, баня-WC, балкон, 79 900 Е, 0888-612-746, 0888-139-546

СЛЪНЧЕВ БРЯГ – нов завършен и обзаведен 3-стаен, 106 кв.м, акт 16, тихо място, 1км от плажа, 38500 Е, 0888612746

СЛЪНЧЕВ БРЯГ –Луксозен 3- стаен нов бутиково обзаведен 100 кв.м, акт 16, в нов луксозен блок, басейн, барбекю, детски кът, СПА, паркинг, 96 800Е, на 300 м от плажа, 0888/ 612-746

БУРГАС – Апартамент 70 кв.м, център, хол, кухня, спални, баня-WC, балкон, 82 700Е, 0888612746, 0888139546

БУРГАС – Апартамент 137 кв.м, широк център до Била, хол, кухня, 2 спални, баня-WC, бутиково обзаведен, с ПАРКО място, 159000 Е, 0888612746, 0888139546

Четиристайни, други

СЛЪНЧЕВ БРЯГ - нов, завършен и обзаведен 4-СТАЕН, 161 кв.м, акт 16, до х-л Хризантема, 250 м от плажа, 95900Е, 0888/612746, 0888/139546

Къщи, вили

БУРГАС – идеален център в старата част близо до морския парк, самостоятелна реновирана къща 420 кв.м, разрешителни за ресторант и хостел, подходяща за офис, кабинети, за живеене, 352000Е, 0888612746, 0888139546

БУРГАС - до Морската градина, етаж от къща 87 кв.м и полусутерен 40 кв.м, след основен ремонт, 157 500 Е, 0888612746, 0888139546

Офиси, магазини, гаражи

БУРГАС – Идеален център до ул.Богориди, нов, завършен, партер 50 кв.м удобен за магазин, офис, кантора, 69600Е, 0888612746

Места, парцели

СОЗОПОЛ – на втора линия до морето, УПИ 950 кв.м, в м. Буджака, 110 Е/кв.м, 0888612746

ПРОВАДИЯ - УПИ 16000 кв.м, промишлена зона, бивш Вин завод, ЖП линия, път, 10Е/кв.м, 0888/612746

АХТОПОЛ - вилна зона "Лозята", парцел 2000 кв.м, 12Е/кв.м,0888612746, 0888139546

РАВДА - срещу Лидл, на 500м от кръговото, посока север на локалния път, 10 дка във форма на квадрат, 5 Е/кв.м, 0888/612746

БУРГАС - на първа линия на езеро Мандра, УПИ 8 600 кв.м, с лице 185 м към езерото, 105980Е, 0888/612746

БУРГАС- Северна промишлена зона, зад КАТ, УПИ 2500 кв.м, 55 Е/кв.м, 0888/612746

ПОД НАЕМ

Дава

БУРГАС – Идеален център на ул. Цар Симеон I, офис 100 кв.м, етаж 1, 290 Е, при дългосрочен договор първите 6 месеца безплатни, 0888612746, 0888139546

БУРГАС – Партер в Идеален център до Стоматологията 150 кв.м, 2 входа, в нов блок, климатик, удобен за зъболекарски кабинет, офис, магазин, 1500 лв, 0888612746, 0888139546

БУРГАС - Партер в Идеален център до Богориди 50 кв.м, в нов блок, на ъгъл с голямо лице, климатик, удобен за кабинет, офис, магазин, 800 лв, 0888612746, 0888139546

БУРГАС – Супер луксозен 2-стаен 95 кв.м, в блок «Флора», напълно и бутиково обзаведен, 1200 евро, 0888612746, 0888139546

РАЗНИ

0.60лв. 090063052 Ясновидство с ЯНА, гледа, познава, 090063064 маг ВИЛИ истини, https://qsnovidstvo.wixsite.com

ЗАПОЗНАНСТВА

/0.60 лв/ 090363963 – ВЛУДЯВАЩИ ролеви игрички, 090363968 №1/6 МОКРИ, диви и много ...., www.harderotic.net

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