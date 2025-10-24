Малки обяви

Обяви за 24 октомври 2025 г.

Обяви за 24 октомври 2025 г.
24 окт 25 | 9:38
394
Никол Симова

OБЯВИ

 

УСЛУГИ

БРИГАДА ЕКСПРЕС предлага:

Почистване на тавани, мазета, апартаменти, офиси.

Кърти, чисти, извозва.

Извозване на отпадъците със собствен превоз до сметище.

Транспортни услуги.

Тел. 0888 330 480

ЯСНОВИДСТВО

0.60лв. 090063052 Ясновидство с ЯНА, гледа, познава, 090063064 маг ВИЛИ открива магии, разваля, https://qsnovidstvo.wixsite.com/home

 

ЗАПОЗНАНСТВА

/0.60 лв/ 090363968 код 1/6 МОМЕНТАЛЕН оргазъм, на живо 090363961 МРЪСНИЦИ в леглото,  www.harderotic.net

090363906 ИСПАНСКИ тип, гореща, дръзка

090363902 НЕОБУЗДАНА палавница, 100%

090363178 МНОГО гореща, жадува за секс

090309053 Yettel, сексапил, освободи задръжките

090363908 НЕЖНО палаво миньонче, чака

090309019 СПОРТНО секси гадже, Yettel

090309040 ГОРЕЩА, жадна за секс, Yettel

090363097 ЧАРОВНИЦА търси необуздан секс партньор

090363195 – ПАЛАВА КАКА, 090363007 код 6 СУПЕР гадже; https://zapoznaise.net

