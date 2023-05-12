Обяви за 12 май 2023 г.
OБЯВИ 12.05.2023 г. петък
УСЛУГИ
СТРОИТЕЛНО – ТРАНСПОРТНИ
БРИГАДА ЕКСПРЕС предлага:
Почистване на тавани, мазета, апартаменти, офиси.
Кърти, чисти, извозва.
Извозване на отпадъците със собствен превоз до сметище.
Транспортни услуги.
Тел. 0888 330 480
РАЗНИ
0.60 лв. 090063061 №1 ГЕЯ таро; №2 маг БЕЛА, любовни; №3 КАТЯ, вродена дарба, https://qsnovidstvo.wixsite.com
0.60лв. 090063037 код 1 ТОЧНАТА СТЕЛА ясно вижда, точно казва, събира влюбени
ЗАПОЗНАНСТВА
/0.60 лв/ 090363967 – код-1/6 НИМФОМАНКИ най-търсени, 090363963 код 1/6 ПЕРВЕРЗНИ с яки екстри,24 ч. www.harderotic.net
РАЗКРЕПОСТЕНА мама, тел.090363001, вътр.418, РУСА палавница, тел.090363001, вътр.511, безплатно на www.obqvinet.info и на www.eroticcall.top
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