Обяви за 12 май 2023 г.

OБЯВИ 12.05.2023 г. петък

УСЛУГИ

СТРОИТЕЛНО – ТРАНСПОРТНИ

БРИГАДА ЕКСПРЕС предлага:

Почистване на тавани, мазета, апартаменти, офиси.

Кърти, чисти, извозва.

Извозване на отпадъците със собствен превоз до сметище.

Транспортни услуги.

Тел. 0888 330 480

РАЗНИ

0.60 лв. 090063061 №1 ГЕЯ таро; №2 маг БЕЛА, любовни; №3 КАТЯ, вродена дарба, https://qsnovidstvo.wixsite.com

0.60лв. 090063037 код 1 ТОЧНАТА СТЕЛА ясно вижда, точно казва, събира влюбени

ЗАПОЗНАНСТВА

/0.60 лв/ 090363967 – код-1/6 НИМФОМАНКИ най-търсени, 090363963 код 1/6 ПЕРВЕРЗНИ с яки екстри,24 ч. www.harderotic.net

РАЗКРЕПОСТЕНА мама, тел.090363001, вътр.418, РУСА палавница, тел.090363001, вътр.511, безплатно на www.obqvinet.info и на www.eroticcall.top

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