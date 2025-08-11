Обяви за 11 август 2025 г.

Малки обяви

11 авг 25 | 9:21
55
Никол Симова

OБЯВИ

 

УСЛУГИ

БРИГАДА ЕКСПРЕС предлага:

Почистване на тавани, мазета, апартаменти, офиси.

Кърти, чисти, извозва.

Извозване на отпадъците със собствен превоз до сметище.

Транспортни услуги.

Тел. 0888 330 480

 

ЯСНОВИДСТВО

0.60лв. 090063047 Маг РАДА вродена дарба, 090063066 маг РОЗА,  https://qsnovidstvo.wixsite.com/home

0.60лв. 090063048 код-1Маг АНИ; код-2 астро МИРА; код – 3   СОНЯ,таро. https://qsnovidstvo.wixsite.com/home

 

ЗАПОЗНАНСТВА

/0.60 лв/ 090363967 – код-1/6 ПАЛАВНИЦИ най-търсени, 090363963 код 1/6 НИМФОМАНКА с яки екстри,24 ч. www.harderotic.net

090363190  код 1/5 – ИНТИМНИ забавления, 090363195 приятелство и още нещо; www.zapoznaise.net

 

