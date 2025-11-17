Юксел Кадриев призна за гаджето

Юксел Кадриев проговори за личния си живот в ефира на "120 минути". Знаковият водещ на Би Ти Ви най-накрая призна колко важна роля играе любовта в живота му - и какво всъщност означава тя за него. Преди това Кадриев спомена кое е нещото, което го дразни най-много.

"Много ме дразни напоследък, че все повече хора изпъкват през подкасти, различни рийлове в Инстаграм - не се показват такива, каквито са. Това е явление. Свободата на интернет е прекрасно нещо, но тази свобода е подплатена с това, че някак си бягаш от отговорност", казва Юксел, подчертавайки колко е важно човек да бъде автентичен.

И когато темата опря до любовта, Кадриев стана още по-откровен: "Любовта е основата на всичко. Без любов няма поезия, няма вдъхновение, няма живот. Много е важно да имаш човек, който да ти се смее на смешките. И ти имаш такъв, това е може би най-важното"

Юксел не скри, че именно Венцислава Велчева е тази, която стои до него. Присъствието ѝ му дава спокойствие, опора и творческо вдъхновение. Юксел рядко споделя за нея публично, но този път погледът му издаваше повече, отколкото думите му.

