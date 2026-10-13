Топка алуминиево фолио в хладилника. Каква е тайната на новия трик

Необичаен домашен трик набира популярност в навечерието на зимата - поставянето на топче от алуминиево фолио в хладилника. Според публикация на френското издание Maison & Travaux този елементарен метод може да подобри охлаждането, да намали конденза и дори да ограничи разхода на електроенергия. За съвета съобщава френското издание Maison & Travaux, коеето посочва и други приложения на фолиото в кухнята. Около обещаните икономии обаче има съществени въпросителни.

Какво трябва да направите

Идеята е изключително проста. Достатъчно е да откъснете парче обикновено алуминиево фолио, да го смачкате на топка и да го поставите в хладилника.

Според авторите на съвета тайната се крие в свойствата на алуминия, който е добър проводник на топлина. Твърди се, че топчето отразява светлината във вътрешността на уреда и подпомага разпределението на енергията, което на свой ред подобрява циркулацията на студения въздух.

Оттук идва и обещанието за по-равномерна температура, по-добро съхранение на хранителните продукти и по-малко натоварване на охладителната система.

В публикацията се твърди също, че алуминиевото топче може да ограничи образуването на конденз. Това би намалило влагата, която при определени условия благоприятства развитието на микроорганизми.

Има ли действително икономия на ток

Макар съветът да звучи привлекателно, неговата ефективност не е подкрепена със съответни измервания в цитираната публикация. Алуминият действително провежда топлина, но това само по себе си не означава, че топче от фолио ще подобри циркулацията на въздуха или ще намали потреблението на електроенергия.

Отразяването на светлината също не представлява механизъм, който може да осигури допълнително охлаждане в хладилника. Няма представени и сравнителни резултати за температурата, влажността или консумацията на ток преди и след поставянето на фолиото.

Следователно методът остава любопитен домашен експеримент, а не доказано средство за намаляване на сметките.

Фолиото има приложение и в съдомиялната

Авторите на материала предлагат още една необичайна употреба на алуминиевото фолио. Според тях топче, поставено в горната кошница на съдомиялната машина, може да подпомогне изсушаването на съдовете и да намали образуването на варовикови отлагания.

Твърди се също, че така металните прибори могат да придобият по-добър блясък. Препоръката е топчето да бъде достатъчно голямо, за да не бъде преместено от водната струя по време на измиването.

Специалисти по почистване обаче предупреждават, че резултатите от подобен метод са непостоянни. При определени условия алуминият може да участва в химична реакция, която премахва потъмняването на среброто, но това не означава, че обикновено топче от фолио ще почисти всички прибори или ще премахне варовика от машината.

Кои трикове наистина помагат за по-ниски сметки

За разлика от необичайните приложения на фолиото, съществуват няколко добре установени начина за намаляване на консумацията на електроенергия в кухнята.

Един от най-важните е правилната температура в хладилника. Препоръчително е тя да бъде около 3-4 градуса, като за безопасно съхранение на храните не трябва да надвишава 4 градуса. Прекалено ниската настройка увеличава разхода на енергия, без непременно да носи допълнителна полза.

От значение е и продължителността на отваряне на вратата. Колкото по-дълго хладилникът остава отворен, толкова повече топъл въздух прониква във вътрешността му и толкова повече работа трябва да извърши охладителната система.

Според препоръките на американската програма ENERGY STAR уредът трябва да бъде разположен далеч от печки, отоплителни тела и пряка слънчева светлина. Важно е също да има достатъчно пространство за циркулация на въздуха зад него и уплътненията на вратата да прилепват добре.

Редовното почистване и размразяване на уредите, когато това е необходимо, също допринасят за ефективната им работа.

При готвене използването на капак върху тенджерите помага за задържане на топлината, а остатъчната топлина на котлоните може да бъде използвана за довършване на някои ястия.

Тези обикновени навици имат значително по-надеждна основа от експеримента с алуминиевото топче. Именно правилната експлоатация и поддръжка на домакинските уреди остават най-сигурният начин за ограничаване на ненужните разходи за електроенергия.