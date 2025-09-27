Светска сензация! Двама любимци се събраха

Новата светска двойка, която взриви социалните мрежи, се казва Дани Петканов и Глория Петкова. Двамата са познати от риалити форматите и телевизионния екран. любимците на младите у нас вече не се крият и все по-често се появяват заедно, както онлайн, така и на живо.

Първо бяха сторита, после снимки от едни и същи места, а сега – вече и общи кадри, на които изглеждат влюбени. Последователите на двамата не закъсняха с въпросите: нова двойка ли са? Двамата се разкриха официално след „Трейтърс“, като според "Клюки" вече дори живеят заедно.

Лудия репортер вече не е сам

След раздялата със съпругата си Александра Богданска, Лудия репортер, както е известен Дани Петканов, бе свързван с различни жени, но нито една връзка не беше официално потвърдена. Известен с емоционалността си и нестандартното си поведение, Дани явно отново е намерил вдъхновение – и то в лицето на една от най-ексцентричните моделки в България.

Глория Петкова – не просто модел, а жена с характер

Глория Петкова, позната от участието си в "VIP Brother" и "Като две капки вода", винаги е била различна. Със силно мнение, артистичен стил и провокативен характер, тя е сред жените, които не се вписват в клишето за "поредната инфлуенсърка".

Двамата със сигурност не са обикновена двойка – и това личи от всичко, което споделят: шеги, ирония, намигвания, но и усещане за химия и непринуденост.

Какво ги свързва?

По всичко личи, че Дани и Глория се допълват – той с бурната си енергия и чувство за хумор, тя – със спокойната си увереност и артистичен усет. Общият им приятелски кръг, любовта към медиите, провокациите и независимия дух изглежда са ги събрали.

Първите слухове тръгнаха след снимка от морето, на която двамата позират заедно по бански и с чаши в ръка. Малко след това се появиха и сторита от вечерни разходки, шеги и съвместни участия.

Всички ги следят

Феновете на Дани поздравяват за "готината нова муза", а последователите на Глория не спират да ѝ пращат сърчица и да я хвалят за избора.

За някои това е просто нова светска интрига, но за други – началото на нещо различно и интересно в публичното пространство.

Новото семейство

Отношенията между манекенката и Лудия репортер се развиват със светкавична бързина. Двамата се залюбиха по време на снимките на новото риалити на бТВ. Това се случи към края на юли. Днес, по-малко от два месеца след тези събития, те вече са като семейство и отглеждат заедно децата си.

Глория има момиче – Анабел – от брака си с по-възрастния от нея, но доста заможен Методи Велинов, когото тя изостави заради Даниел.

Петканов пък има момче – Габриел, от актуалната водеща на „Биг Брадър“ Александра Богданска. Двете деца са само с няколко месеца разлика във възрастта. Анабел е роден през септември 2018-а, а Габриел – през януари следващата година.

