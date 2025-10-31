Сашо Кадиев с изумително признание за Катето Евро

Сашо Кадиев разкри един от най-напрегнатите си спомени с майка му Катето Евро.

"Имаме си големи нерви помежду ни", признава Сашо, разказвайки за честите караници между тях по време на общите им пътувания из страната със спектакъла "Горката Франция".

"Един път, на връщане към София, бяхме на около два часа път от града. Скандалът пак се разгоря. Майка ми набила спирачки пред една бензиностанция и само чух: "Слизай!", спомня си Кадиев.

"Ама, майко, как така, как ще се прибера?", опитал се да я разубеди той. Отговорът обаче бил хладен и категоричен:

"Добре, че по случайност спряха колеги от трупата, които се прибираха за София. Те ме качиха в тяхната кола. Иначе не знам какво щях да правя", признава с усмивка днес Сашо, макар да не крие, че случката му е останала като един от най-драматичните уроци в отношенията майка-син.

