Нови разкрития за последните дни на Елизабет II

Нова книга за кралското семейство. The Making of a King: King Charles III and the Modern Monarchy ("Създаването на един крал: крал Чарлз Трети и модерната монархия") на Робърт Хардман ще излезе на 18 януари.

В нея се разкриват някои нови подробности за последните дни на Елизабет Втора. Малко след смъртта й на 8 септември 2022 г. личният й секретар сър Едуард Йънг открива, че кралицата е оставила две писма в прочутата си червена кутия - кутията, в която всеки ден получава официални документи.

"Това е последната кутия, стигнала до кралицата преди смъртта й. Както всички останали червени кутии, и тази разполага само с два ключа - един за монарха и един за личния му секретар", пише Хардман.

В нея Йънг открива две запечатани писма: едното е до сина на Елизабет Чарлз, а другото е лично писмо до самия Йънг. Разбира се, съдържанието им не става известно на широката публика. "Дали това са били последни инструкции или сбогуване? Или пък и двете?", пита се авторът и заключва, че вероятно никога няма да научим.

В The Making of a King: King Charles III and the Modern Monarchy Робърт Хардман разкрива още, че Елизабет Втора е изпълнявала служебните си задължения дори в последни дни преди смъртта си, като е разписвала документи от леглото си, цитират книгата Daily Mail, предава lifestyle.bg.

