Меган Маркъл призна, че харесва бабешки удоволствия

Съпругата на британския принц Хари, херцогинята на Съсекс Меган Маркъл, призна любовта си към британска радиостанция „за баби“, съобщава „Ню Йорк Поуст“ (NYPost) .

Във втория сезон на оригиналното си кулинарно предаване „С любов, Меган“ за платформата Netflix, Маркъл покани американско-британския телевизионен водещ и дизайнер Тан Франс като гост. Освен всичко друго, той попита какво ѝ липсва на съпругата на принца след завръщането ѝ от Великобритания в САЩ. Меган Маркъл призна, че обича да слуша английската радиостанция Magic FM. На нейните вълни се излъчват песни на популярни изпълнители от 70-те и 90-те години, като Елтън Джон, Уитни Хюстън, Мадона и други.

„Magic FM. Уау! Съжалявам, че го казвам пред всички, но това е бабешко радио“, отговори Франс. „Определено ще бъда тази баба“, засмя се Маркъл. В САЩ тя предпочита да слуша Mom Jeans, което пуска стар софт рок.

