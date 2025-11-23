Красива волейболистка стана "Мис България 2025"

На лъскава гала церемония във Военния клуб 22-годишната Симона Бакърджиева от Панагюрище бе коронована за „Мис България 2025“. Красавицата надделя сред 30 финалистки и завладя журито с естествени прелести и състезателен дух. Неслучайно е професионална волейболистка с над седемгодишна кариера в първа дивизия. За нея това е първо участие в конкурс за красота, очарована е от приятелските отношения между претендентките. Младата дама е студентка по европейска политика и икономика, пробива на фешън пазара като дизайнер с авторската си линия Tensei, отличаваща се с минимализът и женственост. Ахмед Хамед, международен експерт по аромати, поднесе на Симона нишова колекция Al Amar от Дубай. Той я изненада и с едноседмична ваканция в емирството, вероятно ще консултира и авторския й парфюм, който ще се появи през 2026-а.

Тази година надпреварата събра 30 претендентки, които преминаха през седмица професионална подготовка, фотосесии, тренировки и официални събития. Конкурсът продължава традицията да представя талантливи и вдъхновяващи млади жени пред българската и международната публика.

Официалният финал беше открит с впечатляваща хореография в български народни носии, режисирана от Кремена Антонова, председател на федерацията по въздушна акробатика и старши треньор на националния отбор по спортни танцови дисциплини. Продуцент беше Гаел Бонел Санчес, а в журито бяха Силван Боне, френски предприемач и собственик на фабрика за здравословни продукти, дизайнерът Стоян Радичев, Ахмед Хамед, Елена Кристиано – Cristiano of Roma, три носителки на короната - Наталия Гуркова, Елена Ангелова и Симона Петрова, Атанас Лазаров – Destinations TV, инфлуенсърът Асдис Ран, коафьорът Франко Гоби.

