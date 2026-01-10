Крал Чарлз направи голям подарък на снаха си

Вчера, 9 януари, Кейт Мидълтън навърши 44 години. По този повод тя публикува в официалните профили в социалните мрежи финала на поредицата си Mother Nature, в която разказва за силната си връзка с природата и за ролята й в нейното изцеление. А след като цял ден приемаше поздравления, тя отбеляза и празника си в тесен семеен кръг.

По информация на Fox News плановете на принцесата на Уелс за деня са включвали забавления на открито със съпруга й и децата им в двора на новия им дом в Уиндзор, както и приготвянето на любимата им шоколадова торта. Не се е минало и без семейно събиране, но в най-тесен кръг. На него са присъствали както родителите на рожденичката, така и крал Чарлз, и кралица Камила.

В последните месеци и години монархът и Кейт Мидълтън неведнъж ни доказаха колко силна и специална е връзката помежду им. А общата диагноза и сходния път, по който преминаха почти по едно и също време, ги направи не само по-силни, но и по-свързани от всякога.

Твърди с, че за рождения й ден кралят и кралицата консорт са й подарили общ подарък. Това е лична семейна реликва с голяма сантиментална стойност, която Чарлз е наследил от покойната си майка Елизабе Втора. На този етап обаче не става ясно точно каква е тя, но със сигурност е поредният символ на признателност, уважение и голяма обич.

И най-вероятно е част от официалната кралска колекция, от която Кейт Мидълтън вече притежава няколко бижута, а за други има позволение да носи на специални поводи. Но и тя, и кралят много добре знаят, че по-ценен подарък от здравето няма, съобщава lifestyle.bg

