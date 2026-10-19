Изненада! Ненчо Балабанов избяга в bTV след "Сделка или не"

Актьорът и комик Ненчо Балабанов направи неочаквана за зрителите поява в ефира на bTV, след като отстъпи мястото си като водещ на „Сделка или не“ по Нова телевизия на Павел Владимиров.

Актьорът бе специален гост в предаването „Преди обед“. В студиото Ненчо демонстрира музикалните си качества, изпълнявайки на живо парче на любимата си група Depeche Mode, и сподели интригуваща история от скорошното си пътуване към морето.

Балабанов разказа за напрегнатото си пътуване към Варна за планирано представление, съвпаднало по време с новините за атаки срещу търговски кораби в Черно море:

„По пътя за Варна нашата кола беше практически единствената в тази посока, докато в обратното платно имаше непрекъснат поток от автомобили. В един момент с колегата до мен се зачудихме дали наистина моментът за заминаване към морето е най-подходящият“, разкри с характерното си чувство за хумор актьорът.