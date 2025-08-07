Гурудев Шри Шри Рави Шанкар: България може да бъде сред най-щастливите държави

Турнето на духовния лидер и основател на „Изкуството да живееш“ – Гурудев Шри Шри Рави Шанкар, завърши с над 10 000 души, докоснали се до неговата положителна енергия и дълбока мъдрост.

Вдъхновяващите срещи под мотото „Блаженство сред хаоса“ събраха препълнени зали – зала 1 на НДК, петте зали на ФКЦ Варна, Античния театър в Пловдив и новата външна зала в Павел баня.

По време на събитията Гурудев обяви началото на кампанията „Стани доброволец за по-добра България“, чиято цел е да изгради общество без насилие и стрес, в което хората живеят в добро физическо и ментално здраве.

„Рождено право на всеки е да живее в тяло без болести, ум без объркване, интелект без ограничения, памет без травми и душа без тъга“, подчерта духовният учител, призовавайки за повече медитация и осъзнатост в ежедневието.

Гурудев припомни, че медитацията има над 100 научно доказани ползи и вече е призната на световно ниво – 192 държави в ООН са обявили 21 декември за Световен ден на медитацията.

В България той се срещна с високопоставени политици, обсъждайки мерки за подобряване на психичното здраве – проблем, който засяга целия свят. Сред гостите на програмите бяха популярни личности като Стойчо Керев, Марияна Векилска, певицата ДесиСлава, инфлуенсърът Слави от The Clashers, както и индийският посланик Н.Пр. г-н Арун Кумар Саху.

Почетен гост на събитието в София беше кметът Васил Терзиев, където бе обявен стартът на кампанията. Гурудев вдъхнови присъстващите да работят за това България да повиши рейтинга си на щастие и да заеме челни позиции в световните класации.

Всеки желаещ да се включи в кампанията може да се регистрира тук: forms.gle/z2qbGrFwDbwezZbD8

