Гурудев Шри Шри Рави Шанкар: България може да бъде сред най-щастливите държави
Турнето на духовния лидер и основател на „Изкуството да живееш“ – Гурудев Шри Шри Рави Шанкар, завърши с над 10 000 души, докоснали се до неговата п...
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Турнето на духовния лидер и основател на „Изкуството да живееш“ – Гурудев Шри Шри Рави Шанкар, завърши с над 10 000 души, докоснали се до неговата п...