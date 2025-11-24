Extra Zytnia – Полската традиция, която впечатлява

Има напитки, които не просто се произвеждат – те се създават с история. Extra Zytnia е точно такава водка. Тя носи духа на полската земя и на хората, които поколения наред превръщат ръжта в символ на вкус и характер.

Всяка глътка е като пътуване назад във времето – към полските дестилерии, към златистите полета с ръж и към майсторите, които от векове пазят изкуството на съвършената водка. Extra Zytnia съчетава история, традиция и модерен стил – създадена за онези, които ценят истинския, неподправен вкус.

Името идва от ръжта (zytni на полски), която придава на водката мек, но запомнящ се вкус. Точно както полските земи пазят корените си, така и Extra Zytnia съхранява традицията, представена в съвременен контекст – чиста, автентична и неподвластна на времето.

История, която оживява с всяка бутилка

Extra Zytnia започва през 1827 г. в малкото градче Biala, област Краков. Там група майстори създават дестилерия, основана на уважение към земята и зърното. С времето тя се превръща в символ на качество и гордост.

След Втората световна война производството се премества в Bielsko–Biala, където започва нов етап на модернизация, без да се губи същността – ръжта остава в сърцето на всяка бутилка. През 1999 г. марката Extra Zytnia се появява в сегашния си вид, като продължение на близо два века опит и традиция.

Майсторство във всеки детайл

Произведена от специален сорт ръж и кристално чиста планинска вода, Extra Zytnia преминава през четириколонна дестилация и финална филтрация с комбинация от традиционни и модерни технологии. Резултатът е водка с неповторим баланс – гладка, чиста и мека.

Традиция, която живее днес

Extra Zytnia съчетава традиция и съвременен стил, намира място на европейските пазари и се оценява от хора, които търсят автентичен вкус и смисъл. Всяка бутилка носи духа на полската земя, историята на дестилерите и майсторството на поколения, превърнали ръжта в символ на качество.

Extra Zytnia – традиция, която живее в съвременния вкус.

