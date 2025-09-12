Чудо със статуя на Дева Мария! Започна да плаче

70-сантиметровата статуя на Мадоната, инсталирана през 2003 г. в католическата църква на Дева Мария от Лурд в град Рокингам в Астралия, е започна да капе мазни сълзи, съобщава Daily Mirror.

Това се е случило по време на Великденските празници и е привлякло десетки хиляди поклонници от цял свят.

Историята изплува сега, защото скулптурата е изследвана от експерти в продължение на четири дни.

Повърхността е проверявана с помощта на увеличителни устройства, направена е рентгенова и компютърна томография.

Проучването не разкрива никакви скрити канали за предаване на течности.

Чудото е започнало на 19 март, Деня на Свети Йосиф, и продължило по време на Великденските празници. В сълзите са открити растително масло с примес на роза.

"Не казвам, че това не е чудо, просто защото още нямаме всички необходими доказателства. Не знам как се е случило. Всичко, което мога да кажа, е, че са възможни и други интерпретации", каза архиепископ Хики.

Църквата има строги критерии за признаване на чудеса, но в този случай, въпреки липсата на доказателства за човешка намеса, все още не е взето окончателно решение.

