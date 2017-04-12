Любопитно

15 692 093 лв. за бедствия и кризи

Парите ще бъдат разделени между МС, МО, МВР и общините

12 апр 17 | 12:45
Служебният кабинет откпуска 15 692 093 лв., с които ще бъдат разплатени извършени непредвидени разходи за спасителни и неотложни аварийни работи при овладяване на бедствени положения и кризисни ситуации, за неотложно възстановяване на сгради и инфраструктурни обекти и възстановителна помощ за пострадали от бедствия граждани, стана ясно днес. 

Средствата ще бъдат разпределени между Министерския съвет, министерствата на отбраната, на вътрешните работи, на здравеопазването, на образованието и науката и 52 общини.

