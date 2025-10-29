Тъмната страна влиза в светлина: „Another Level“ с трисценично Хелоуин парти

На 31 октомври 2025 г. София ще посрещне едно от най-мащабните Хелоуин събития в страната – Another Level Halloween, организирано от Another Level. Мястото на партито е емблематичното The Purgatory (ул. Индустриална 7), а началото е от 22:00 ч.

Да прекараш най-зловещия празник в Чистилището звучи убийствено подходящо, затова посетителите са поканени да пуснат на свобода тъмната си страна, да сложат маска и да се потопят в мрака. Три сцени, три различни настроения, мощен звук и призрачни светлинни ефекти превръщат нощта в изкусителен кошмар, от който няма да искате да се събудите.

Сред изпълнителите са:

Room A: SECRET GUEST (DE), AMY, JACKROCK, EGOR, SECRET GUEST (BE), NERONE

Room B: EVELINYAH, MILEN, SILVER IVANOV, VASCO C, VIVANOFF

Room C: JOHNNY K (GR), MIKE (GR), TSOLAK (GR)

Организаторите обещават професионално озвучаване и осветление, гардероб, барове и безопасна среда за посетителите. Събитието е предназначено за лица над 18 години, като билетите се предлагат в предварителна продажба тук.

За повече информация за организатора и събитието:

Another Level е водеща организация за електронна музика в България, позната със събития, които съчетават силен звук, визуални ефекти и уникално клубно изживяване.



