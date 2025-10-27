Стойчо Керев разкрива тайни пред българи в Мюнхен

Стойчо Керев, който с новата си книга „Проект Контрол“ отправя поредна покана към публиката да се впусне в света на загадките и да ги приеме не като препятствия, а като източник на удивление, ще представи изданието на „Бард“ и едноименния си филм в Европа. Известният журналист все така дълбае в скритите истини, които управляват света.

„Загадките не се крият само в звездите. Те са в най-обикновените неща. В звука на морските вълни, които никога не се повтарят. В непредсказуемостта на човешките емоции. В мисълта, която се ражда в съзнанието и изчезва, преди да успеем да я хванем. Зад всяка разгадана мистерия се крие друга, по-дълбока и сложна. Това е като прекосяване на плаващи пясъци – колкото повече се опитваш да се закрепиш, толкова по-дълбоко затъваш. Но вместо страх, тази неизбежност може да носи вдъхновение. Както е казал един древен мислител: „Не е важно да намериш всички отговори. Важно е да не спираш да питаш“. И това е само началото на нашето пътешествие“, коментира Стойчо Керев. След София, Варна, Пловдив и Хасково е ред на българите в Мюнхен да задават въпросите.

Провокиращ и интригуващ, авторът и водещ на предаването "Новото познание" по БНТ2 в „Проект Контрол“ анализира значението на водата в Рупите, кода на българите, значението на Петър Дънов за българите, Космоса и живота извън Земята.

