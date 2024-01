Стана ясна причината за смъртта на Шинейд О'Конър

Шинейд О'Конър е починала от естествена смърт, съобщи съдебен лекар, цитиран от Би Би Си. Ирландската изпълнителка, авторка на песни и китаристка беше намерена мъртва в дома си в Южен Лондон през юли 2023 г. Тя си отиде на 56-годишна възраст.

„Има потвърждение, че г-жа О'Конър е починала от естествена смърт“, се посочва в изявление на съда в Съдърк. „Следователно съдебният лекар преустанови разследването си“, се добавя още в него.

Звездата придобива международна известност с хита от 1990 година „Нищо не може да се сравни с теб“ - песен написана и композирана от Принс, но превърнат от нея в химн за хората с разбити сърца. С просто видео, заснето през зимата в пуст парк в покрайнините на Париж, тя изпълнява песента с истинска и сурова емоция, капсулираща перфектно любовта и загубата, припомня БГНЕС.

Дебютният ѝ албум „Лъвът и кобрата“ е бил начело на музикалните класации в Ирландия и Обединеното кралство. От 80-те години на миналия век тя издава 10 солови албума, от мултиплатинения "I Do Not Want What I Haven't Got" до "I'm not Bossy, I'm the Boss" от 2014 г., черпейки всичко от традиционната ирландска музика към блус и реге.

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com