SoAlive Music Conference & Festival 2025 идва с третото си издание в София

След първите две изключително успешни издания, превърнали София в притегателна точка за музикалната индустрия, SoAlive Music Conference & Festival се завръща между 14 и 17 октомври 2025 г. Събитието отново ще събере водещи професионалисти, артисти и ключови фигури от цял свят, за да продължи мисията си, да бъде мост между талантите на Балканите и глобалната музикална сцена.

Тази година програмата ще бъде по-мащабна от всякога, като събитието ще привлече ключови фигури, сред които Glen Micallef, Европейски комисар по справедливост между поколенията, младежта, културата и спорта, който ще направи своето първо официално посещение в София именно като част от конференцията, както и Rob Garza от легендарното дуо Thievery Corporation, който ще изнесе специална keynote лекция. За първи път в България ще се проведе и WINCON – Worldwide Independent Network Conference, глобалната среща на независимата музикална индустрия, исторически момент, който превръща София в център на световната независима сцена и събира на едно място водещи лейбъли, мрежи и лидери от цял свят. WINCON се организира от Асоциация на независимите музикални издатели и продуценти - България.

Програмата на SoAlive 2025 ще обедини в едно конференция, фестивал и бизнес срещи, като ще даде възможност на българската и балканската музикална сцена да се срещне с едни от най-значимите фигури в световния музикален бизнес. Сред тях са представители на YouTube, Bandcamp, TikTok, както и водещи лейбъли като Universal Music Group, Beggars Group (Adele, The Prodigy, Radiohead, Queens of the Stone Age, The Strokes), Partisan Records(Cigarettes After Sex, Fountains D.C.), DOMINO records (Arctic Monkeys, Franz Ferdinand), SubPop (Nirvana) и много други. Участие ще вземат и емблематични музикални журналисти, супервайзъри и агенти, включително носителят на „Еми“ Thomas Golubic, тур мениджърът на Depeche Mode- Daryl Bamonte, легендарният критик на Rolling Stone David Fricke, Anna Gaca, главен редактор на най-влятелната музикална медия Pitchfork, както и имена, стоящи зад фестивали като Primavera Sound, EXIT, Colours of Ostrava, Electric Castle, Roskilde Festival, Madcool и EFG London Jazz Festival.

В рамките на четири дни в сърцето на София, на ключови локации като Sofia Live Club, Mixtape5, Кино Кабана, бар Soda и Зала 2 на НДК, където ще се проведат десетки дискусии, работилници и специални сесии, посветени на новите технологии, бъдещето на фестивалите, устойчивите модели в музикалния бизнес и развитието на региона. Ексклузивни майсторски класове и работилници като So You Think You Can Sync, Europe in Synch, Pitch Your Music to the Music Supervisors, YouTube for Artists и Bridging Balkan Borders Listening Session ще дадат на артистите и професионалистите уникалния шанс да се срещнат директно с водещи световни експерти.

„SoAlive Music Conference & Festival 2025 е не просто платформа, а истински празник на музиката и индустрията, където София ще се превърне в сцена на глобален диалог за бъдещето на културата. Това е и най-големият шанс за международно развитие на българските музикални артисти.“ споделя Рут Колева, основател и артистичен директор на събитието.

С третото си издание SoAlive Music Conference & Festival затвърждава ролята на София като важна точка на картата на международната музикална индустрия и кани всички артисти, професионалисти и публика да бъдат част от това вдъхновяващо пътуване.

Събитието се организира с подкрепата на Столична Община по програма "Календар на културните събития на Столична община". Проектът е финансиран от Европейския съюз чрез инструмента Следващо ПоколениеЕС (NextGenerationEU) , SoAlive Music Conference & Festival.

Тази публикация е създадена с финансовата подкрепа на Европейския съюз – Следващо ПоколениеЕС. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от „ФЛАТ ЛАЙН КЪЛЕКТИВ“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз.

