Отиде си прочут актьор от любими филми

На 54-годишна възраст почина Ники Кат. Актьорът е прочут с ролите си в Dazed and Confused, A Time to Kill, SubUrbia, Batman & Robin, The Way of the Gun, Insomnia, School of Rock и много други популярни филми.

Причината за смъртта му не е обявена официално. Новината беше потвърдена от негов представител.

Ники Кат е роден на 11 май 1970 г. в Южна Дакота, САЩ. Кариерата му обхваща повече от четири десетилетия – от детска звезда до утвърден характерен актьор с широка филмография и респект сред колегите си.

Ники Кат започва актьорската си кариера още като дете в края на 70-те. На едва 7-годишна възраст прави дебют в телевизионния сериал CHiPs, а по-късно работи с големи имена като Мерил Стрийп, Джордж Клуни, Упи Голдбърг и Рене Зелуегър.

Най-емблематичната му роля остава тази на Клинт Бруно в култовия филм на Ричард Линклейтър Dazed and Confused (1993), където си партнира с Матю Макконъхи и Бен Афлек.

