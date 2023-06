Ето кои три банди излизат на сцената преди ARCHITECTS на 27 юли в Бургас

ARCHITECTS идват в България на 27 юли в рамките на поредицата концерти BURGAS SUMMER LIVE, организирани Fest Team. Събитието ще се проведе това лято на пристанището в морския град в партньорство с Културно-масова дейност и с подкрепата на Община Бургас.

Вече са ясни и всички групи, които ще станат част от хедлайн шоуто на метълкор гигантите. Това са WHILE SHE SLEEPS, за които феновете отдавна спекулират, че ще станат част от лайва на ARCHITECTS в България, британците HERIOT и българите EXPECTATIONS.

WHILE SHE SLEEPS е британска метълкор банда, създадена през 2006 г. и популярна с енергичните си изпълнения и тежък звук. Пробивът им идва през 2012 г. с издаването на дебютния им албум „This is Six“, продуциран от Карл Браун, който достига 25-то място в класацията за албуми в Обединеното Кралство. Успехът на дебюта им позволява да започнат мащабни турнета, като споделят сцени с известни изпълнителни като BRING ME THE HORIZON и самите ARCHITECTS. С пет успешни албума зад гърба си, квинтетът от Шефийлд продължава възходящата си траектория като независима група със собствен звукозаписен лейбъл „Sleep Brothers“ като това им помага да изградят директна връзка с фен базата си. Концертът на WHILE SHE SLEEPS на 27 юли в Бургас ще бъде първият им в България.

Създадена в София през 2009 г., EXPECTATIONS е българска хардкор банда, която си спечели силни позиции като един от най-изявените поддръжници на ъндърграунд пънк ядрото на местната сцена. Стилът на бандата смесва мелодика с хардкор, а в текстовете им са заложени ясно изявени принципи и силни послания. С четири студийни албума зад гърба си, включително последния „Heartless, Shallow and Cruel“, групата разказва десет различни истории чрез своите песни, изследвайки емоциите, които съпътстват човешкия живот и конфликтите, които те създават понякога.

През годините EXPECTATIONS изнасят многобройни концерти и предприемат турнета из цяла Европа, споделяйки сцени с групи като Parkway Drive, Stick to Your Guns, Comeback Kid и Bane.

HERIOT са последното попълнение в „тежкия“ ден от BURGAS SUMMER LIVE. Динамична и енергични, HERIOT завладяват публиката с уникалната си смесица от индустриални звукови пейзажи, ефирни вокали и мощни и агресивни дисторжъни. Създадена през 2015 г. в Англия, групата бързо се утвърждава като движеща сила на метал сцената. Музиката на HERIOT не се поддава на лесна категоризация. Звученето им може да се опише като неконвенционално изобретение, в което съжителстват контрастни елементи. Същността на HERIOT лежи на острието на бръснача, между разрухата и лекотата, създавайки едно сурово и катарзисно преживяване с тяхната музика. Групата е спечелила широко признание и привлича вниманието на издания като Kerrang!, Rock Sound, Revolver и Knotfest и Daniel P Carter от Radio 1.

Събитието на 27 юли е тук. Билетите за концерта на ARCHITECTS, EXPECTATIONS, HERIOT и WHILE SHE SLEEPS в Бургас са в мрежата на ticketstation.bg.

Информация за всички предстоящи събития на Fest Team може да намерите на festteam.bg, ticketstation.bg и в социалните мрежи.