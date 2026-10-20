Йотова и Вълчев правят съвет за младежки стратегии

Българските дипломи се ценят високо и в чужбина. От университетите винаги са тръгвали най-добрите идеи за промяна. С тези думи кандидатът за президент Илияна Йотова се обърна към студентите и преподавателите в столични висши учебни заведения, с които се срещнаха заедно с кандидата за вицепрезидент Кирил Вълчев. На срещата в София бяха обсъдени предизвикателствата пред висшето образование в България.

Йотова и Вълчев представиха своята идея за създаване на Консултативен съвет за младежки стратегии към президентската институция, в който младите хора да представят своите виждания как да се развива България. Те увериха, че контактът със студентите от всички университети в страната ще бъде интензивен. Целта е до 2032 г., когато се навършват 14 века от първото българско държавно образувание, да се представи младежката визия за развитие.

„Догодина отбелязваме 20 години членство в Европейския съюз, но да не забравяме, че България е част от Европа от цели 14 века“, отбеляза Кирил Вълчев. Илияна Йотова изтъкна значението на дейността на Националното представителство на студентските съвети, за да се чува силно гласът на студентите.