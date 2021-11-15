При преброени 42,85% гласове: 3 партии печелят регионите

Централната избирателна комисия (ЦИК) публикува данни към 08:00 на 15.11.2021 г. при обработени 42.85% СИК протоколи в РИК.

Според последната информация на ЦИК се затвърждават поредните рокади от вчерашния динамичен изборен ден.

Сумарно на първо място продължава да е „Продължаваме промяната“ (ПП) с 25.97%% (275 320 гласа). Втори са вече ГЕРБ-СДС, които взимат 21.42% (227 101 гласа). Третото място е за ДПС с 13.79% (146 153 гласа).

Но кои са на първо място засега в областите на страната, където на различните места са обработени различен брой протоколи:

Резултати за БЛАГОЕВГРАД при обработени 22.90% СИК протоколи в РИК - първи са Продължаваме Промяната с 7 465 гласа или 30.25%

Резултати за БУРГАС при обработени 63.67% СИК протоколи в РИК - първи са Продължаваме Промяната с 26 628 гласа или 29.59%

Резултати за ВАРНА при обработени 27.88% СИК протоколи в РИК - Продължаваме Промяната 11 665 гласа или 29.03%

Резултати за ВЕЛИКО ТЪРНОВО при обработени 46.19% СИК протоколи в РИК - Продължаваме Промяната 11 031 гласа или 28.58%

Резултати за ВИДИН при обработени 67.05% СИК протоколи в РИК - ГЕРБ-СДС 6 028 гласа или 28.61%

Резултати за ВРАЦА при обработени 24.09% СИК протоколи в РИК - Продължаваме Промяната 3 816 28.20%

Резултати за ГАБРОВО при обработени 14.16% СИК протоколи в РИК - ГЕРБ-СДС 1 041 32.51%

Резултати за ДОБРИЧ при обработени 54.46% СИК протоколи в РИК - Продължаваме Промяната 8 064 28.16%

Резултати за КЪРДЖАЛИ при обработени 48.45% СИК протоколи в РИК - Движение за права и свободи – ДПС 19 772 68.60%

Резултати за КЮСТЕНДИЛ при обработени 19.10% СИК протоколи в РИК - ГЕРБ-СДС2 436 33.00%

Резултати за ЛОВЕЧ при обработени 42.94% СИК протоколи в РИК - ГЕРБ-СДС 4 964 27.86%

Резултати за МОНТАНА при обработени 33.55% СИК протоколи в РИК - Продължаваме Промяната 5 013 29.25%

Резултати за ПАЗАРДЖИК при обработени 43.25% СИК протоколи в РИК - ГЕРБ-СДС 7 734 26.54%

Резултати за ПЕРНИК при обработени 47.95% СИК протоколи в РИК - ГЕРБ-СДС 4 759 32.28%

Резултати за ПЛЕВЕН при обработени 48.89% СИК протоколи в РИК - Продължаваме Промяната 10 803 25.70%

Резултати за ПЛОВДИВ град при обработени 39.09% СИК протоколи в РИК - Продължаваме Промяната 11 989 32.50%

Резултати за ПЛОВДИВ област при обработени 47.06% СИК протоколи в РИК - ГЕРБ-СДС 11 868 28.18%

Резултати за РАЗГРАД при обработени 42.02% СИК протоколи в РИК - Движение за права и свободи – ДПС 5 548 37.09%

Резултати за РУСЕ при обработени 32.02% СИК протоколи в РИК - Продължаваме Промяната 8 027 33.83%

Резултати за СИЛИСТРА при обработени 59.75% СИК протоколи в РИК - ГЕРБ-СДС 6 719 27.34%

Резултати за СЛИВЕН при обработени 69.08% СИК протоколи в РИК - Продължаваме Промяната 9 787 27.77%

Резултати за СМОЛЯН при обработени 38.52% СИК протоколи в РИК -Продължаваме Промяната 4 126 26.31%

Резултати за СОФИЯ 23 ИР при обработени 22.60% СИК протоколи в РИК - Продължаваме Промяната 13 357 35.88%

Резултати за СОФИЯ 24 ИР при обработени 32.34% СИК протоколи в РИК - Продължаваме Промяната 13 710 32.63%

Резултати за СОФИЯ 25 ИР при обработени 38.42% СИК протоколи в РИК - Продължаваме Промяната 16 378 32.37%

Резултати за СОФИЯ област при обработени 23.24% СИК протоколи в РИК - ГЕРБ-СДС 5 704 33.71%

Резултати за СТАРА ЗАГОРА при обработени 39.57% СИК протоколи в РИК - Продължаваме Промяната 10 999 28.78%

Резултати за ТЪРГОВИЩЕ при обработени 46.68% СИК протоколи в РИК - Движение за права и свободи – ДПС 4 715 31.11%

Резултати за ХАСКОВО при обработени 22.48% СИК протоколи в РИК - Движение за права и свободи – ДПС 4 715 25.91%

Резултати за ШУМЕН при обработени 65.12% СИК протоколи в РИК - Продължаваме Промяната 9 040 24.96%

Резултати за ЯМБОЛ при обработени 74.07% СИК протоколи в РИК - Продължаваме Промяната 6 516 25.54%