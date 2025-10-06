Уникален имот в сърцето на Пловдив отиде на тезгяха

Разпродават уникални имоти в сърцето на Пловдив.

Териториалната дирекция на НАП в Пловдив обяви търг с тайно наддаване на атрактивен имот в село Граф Игнатиево, разположен на главния път Пловдив - Карлово, предава Plovdiv 24



Обект на продажбата е поземлен имот с обща площ 4055 кв. м. и разположените в него сгради. Според информацията от Агенцията по геодезия, картография и кадастър територията е урбанизирана, а предназначението е за обществен комплекс и складова дейност. Продажбата е обявена след съдебно решение по изпълнително дело от 2021 година. Съгласно представеното експертно заключение на вещото лице по изпълнителното дело поземленият имот е равнинен, ограден с метална ажурна ограда, на площадката има ВиК, около сградите има изпълнени бетонови пътеки, празното пространство е затворено.



В имота са разположени няколко сгради. Едната е едноетажна с площ 470 кв.м., ситуирана в северозападния ъгъл на имот, с Г-образна форма, неподдържана. Втората също е на един етаж, с площ 447 кв. м., намира се в североизточната част на парцела и представлява метална конструкция. Третата е селскостопанска сграда с площ 29 кв. м. и, според експертно заключение на вещото лице по изпълнителното дело, е разрушена.



Друга сграда с площ 23 кв. м. представлява едноетажна масивна конструкция, състои се от две помещения, функционира като заведение за бързо хранене и се ползва от наематели.



Едноетажна сграда от 206 кв. м. с предназначение за обществено хранене, има зала за клиенти с камина, бар, кухня с отделни работни помещения, склад, обособена е лятна градина в оскъклен навес. Тя е ремонтирана и работи като крайпътно заведение. По данни на вещото лице, тази сграда е с променени параметри, направено е заснемане, изработена е скица-проект за изменение на сграда за отразяване границите по геодезичното заснемане в кадастралната карта, като площта на сградата става 299 кв.м. Към момента на огледа тази сграда се позва от наематели. До нея има друга сграда с площ 34 кв. м., преустроена в тоалетна, която се ползва от ресторанта.



В средата на терена е разположена постройка от 33 кв. м., предназначена за склад, но е изоставена, не се ползва и е за ремонт.



Първоначалната тръжна цена на целия обект е 1 175 400 лв., съответно 600 972.48 евро. Върху имотите има тежести - учредена договорна ипотека в полза на ПИБ през 2020 г., възбрана наложена в полза на НАП от 2022 г. и възбрана в полза на "Кредитна Агенция България" от 2024 г.



От 22 до 29 октомври може да се подадат предложения за участие в търга и да се внесе по банков път депозит в размер на 235 080 лв. (120 194,50 евро), който представлява 20% от обявената начална продажна цена на имота. Самият търг е насрочен за 5 ноември 2025 г. и в 13:30 ч. ще се отворят ценовите оферти на потенциалните кандидати.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com