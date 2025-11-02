Новият хит! Народът полудя по този пазар

Новият пазар, по който нашенци луднаха, вече е налице.

Евтина риба, вкусни маслини, качествени стоки, има дори от пиле мляко – така се рекламира пазарът в гръцкия град Комотини, който се намира на километри от ГКПП „Маказа“.

Това е новият хит сред българите, които обичат да прекарат почивните дни с еднодневна екскурзия до съседна страна. И ако допреди една година Одрин или Лозенград бяха предпочитана дестинация, то сега е Гърция. Разстоянието от Кърджали до гръцкия град е 70 км.

„Всяка събота, когато е пазарът в Комотини, на ГКПП „Маказа“ се образуват големи опашки от коли, макар че преминаването става много бързо, просто напливът е голям. И нищо, че не е лято.

Хората, пътуващи до южната ни съседка, не са само от Кърджалийска област, а от цялата страна. Времето е много приятно, става за разходки. Някои дори съчетават шопинга с няколко нощувки до Кавала или Тасос, например", разказва Бисер от Кирково.

Комотини привлича все повече българи със сравнително ниските цени и качество на стоките.

Общинският пазар, който се намира в покрайнините на града, предлага изобилие от продукти.

Проблем с паркирането няма, защото до самите сергии има голямо празно пространство, където може да се спре.

Най-купуваното от нашенци са риба, зехтин и бяло сирене.

На сергиите изобилието е голямо с прясна риба и морски дарове. Предлаганата стока е съвсем прясна и е само гръцка. В зависимост от сезона продават различни видове риба - това, което са хванали рибарите през нощта. Сьомга няма, но пък може да се купи килограм шаран или пъстърва на евтина цена.

Месото не представлява интерес за българите. Цените на пилешкото и агнешкото са като в България, а телешкото е по-скъпо.

Пред сергиите с дрехи също е пълно с българи. Предлагат евтина стока и предмети за бита, най-вече произведени в Турция.

За пропусналите традиционния съботен пазар в Комотини, възможност за пълнене на торбите за по-качествена трапеза е Порто Лагос. В селото пазарът е в неделя.

