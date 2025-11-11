Нагла имотна обява вбеси софиянци!

Цените на имотите в столицата, които бележат постоянен ръст от началото на годината, счупиха пореден нов рекорд. При това в пазара не на апартаменти в града, а на... гаражи и паркоместа. От няколко дни обява в най-големия портал за покупко-продажба и отдаване на недвижимо имущество в страната циркулира из мрежата и буди недоумения за ценообразуването.

Става въпрос за гараж в софийския квартал "Лозенец", който удари невижданите 2500 евро на квадратен метър или обща цена от... 145 800. Забележете - евро, не лева.

В действителност мястото е особено апетитно, особено предвид абсолютния дефицит на свободни гаражи на фона на плътно разграфената синя и зелена зона, но тази обява възмути не само новодошлите от провинцията столичани, а и кореняците в квартала.

Ето и описанието към тази "неустоима" оферта, както често се изразяват брокерите:

"Сандер Корект има удоволствието да Ви представи троен гараж в близост до бул.Джеймс Баучер, с внушителните размери 20 м. дължина, широчина от 3 м. и височина 2 м.

При влизане ширината на габарита е 2.47, а височината 1.86 м. Имотът представлява три броя гаражи, като цяло, поради липсата на възможност за обособяването им. Гаражите са с изключително лесен достъп и заход. Направена е нова хидроизолация в целия гараж, както и в частта над него, която се явява частичен покрив на гаражите. Общо ел. партида на кота -1".

Цената от 2 558 € или 5 003.01 лв./m2 се появява на фона на непрекъснато растящите суми за имоти в София. При средна цена на квадратния метър за жилищна площ в края на 2024 г. от около 1700-1800 евро, днес трудно може да се намери имот под 2000 евро, при това за старо строителство и в крайните квартали.